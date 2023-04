Für die Hip Hop-WM in die USA

1 Die „Sick’Snakezz“ in Aktion: Mit ihren Choreographien treten sie bei der Weltmeisterschaft in Amerika an. Foto: HHI

Viele Menschen haben Träume. Doch dass manch einer auch in Erfüllung gehen kann, zeigt das Beispiel der 22-jährigen Jasmin Lengert aus Obereschach. Diese hat sich mit ihrer Hip-Hop-Tanzgruppe für die Weltmeisterschaft qualifiziert, die im Sommer in den USA stattfindet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit sie fünf Jahre alt ist, tanzt sie. Als Kind noch beim Twirling in Niedereschach, dann entdeckte Jasmin Lengert ihre Liebe zum Hip Hop.

Viele Jahre ist sie mit ihrer Leidenschaft bei der Tanzschule Seidel in Villingen untergekommen und nahm schon mit 15 Jahren an Wettkämpfen teil. Mit dem Umzug aufgrund des Studiums wuchs die Angst keine Tanzschule zu finden – doch in Mannheim wurde sie dann fündig.

Im November 2021 fand dort für eine Tanzgruppe ein Casting statt. Lengert bewarb sich und wurde schnell Mitglied der Gruppe. Dann die Überlegung: Eine große Meisterschaft soll bestritten werden, nämlich die deutsche Hip-Hop-Meisterschaft in der Kategorie „Mega Crew“ mit einer Gruppengröße von bis zu 40 Tänzern.

Plötzlich Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft

Dazu schlossen sie sich mit der Tanzgruppe Snakes zusammen – die Geburtsstunde der „Sick‘Snakezz“. Bei der deutschen Meisterschaft erreichten die „Sick‘Snakezz“ dann den dritten Platz – und qualifizierten sich so für die Weltmeisterschaften im Hip Hop, die in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona stattfindet.

Plötzlich sahen sie sich mit allerhand Überlegungen konfrontiert. Wie kommen sie in die USA? Was braucht man für eine solche Reise? Wer kann mitkommen? Wie viel muss trainiert werden und wie soll das Ganze finanziert werden?

Ein Traum, der wahr wird

Jasmin Lengert erinnert sich noch gut an den Moment, als die Qualifikation für die Weltmeisterschaft verkündet wurde. „Da haben wir alle sehr geweint“, schwelgt sie in Erinnerung. Besonders gefreut habe sie sich für ihre Trainer Lena Marie Dill, Sven Seibel und Lukas Splejt, die die Gruppe nebenberuflich betreuen. „Die widmen uns jede ihrer freien Minuten und investieren alles in uns“, berichtet Lengert emotional.

Ihr Glück bei einer Weltmeisterschaft antreten zu dürfen, kann sie immer noch nicht fassen: „Das ist eigentlich mehr als ein Traum“, schätzt sie sich glücklich. „Wir dürfen mit unserem Auftritt Deutschland repräsentieren. Wir können da hingehen und jedem zeigen, was unser größter Traum für uns bedeutet.“

Jasmin Lengert (zweite Reihe, ganz rechts) und ihr Team: Sie sind wie eine Familie. Foto: Bettina Haberzettel

Auf der Suche nach Sponsoren

Doch für diesen Traum braucht es leider auch Geld. „Pro Person müssen wir mit bis zu 2000 Euro hauptsächlich für Flug und Unterkunft rechnen“, überlegt Lengert.

2000 Euro – Geld, das nicht jeder so einfach aus der Tasche ziehen könne, zumal bei ihrer Tanzgruppe mit der Altersspanne von 17 bis 34 Jahren viele erst Anfang 20 sind und noch bis zum Hals im Studium stecken. Deshalb werden jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Geld zusammenzukriegen.

Wie eine Familie

So sei die Gruppe rund um die Uhr damit beschäftigt Sponsoren zu finden, Kuchenverkäufe und Flohmärkte werden organisiert und auf der Spenden-Plattform „go.fund.me“ wurde ein Konto eingerichtet. Für jeden Cent sei sie dankbar, so Lengert. „Damit wir alle mitkommen können. Denn wir funktionieren nur als Team“, so die 22-jährige Tänzerin.

Ihre Tanzgruppe sei wie eine Familie für sie, wöchentlich verbringen die 38 Crew-Mitglieder über sechs Stunden beim Training. Ein Pensum, das angesichts der kommenden Weltmeisterschaft vom 30. Juli bis 6. August wohl noch aufgestockt werden wird. Doch egal wie die „Sick‘Snakezz“ letztendlich abschneiden werden – dabei sein, ist alles, so Jasmin Lengert. „Diese Erfahrung kann uns dann keiner mehr wegnehmen“, ist sie sich sicher.

Hier gibt es die Möglichkeit zum Spenden:

Plattform go.fund.me:

Unter folgendem Link kann für die Hip-Hop-Gruppe gespendet werden: https://www.gofundme.com/f/hiphop-wm-in-amerika?member=26043373&utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_content=undefined&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer&utm_term=undefined

Social Media:

Auf Instagram und TikTok wird die Gruppe ihre Reise hautnah begleiten.