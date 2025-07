Die Ortenau hat einen Fußballprofi mehr: Yannik Wagner, der beim SV Münchweier mit dem Fußballspielen begann, hat beim 1. FC Heidenheim einen Profivertrag bis 2029 unterschrieben. Das teilte der Bundesligist – und DFB-Pokalgegner vom Bahlinger SC in zwei Wochen – auf seiner Homepage mit.

„Yannik hat sich im Laufe der bisherigen Vorbereitung bei unserer Profimannschaft mit starken Leistungen empfohlen“, wird der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald in der Mitteilung zitiert. „Er ist schnell, torgefährlich und bringt die richtige Mentalität mit“, so Sanwald weiter.

Seit 2023 spielt der Ortenauer im Nachwuchsleistungszentrum der Heidenheimer – zunächst in der U17, in der vergangenen Saison dann in der U19. Für den Heidenheimer Nachwuchs kam Wagner in den vergangenen zwei Spielzeiten 41-mal zum Einsatz und erzielte 21 Tore.

Wagner bleibt der Heimat verbunden

Für die U19 ist der 18-Jährige auch weiterhin spielberechtigt, er gehört aber ab sofort zum Profikader des Bundesligisten von Trainerlegende Frank Schmidt. Gut möglich also, dass er als Teil des Profiteams in zwei Wochen nach Bahlingen an den Kaiserstuhl reisen wird.

Unsere Empfehlung für Sie Robert Wagner im Interview Lahrer Profifußballer gibt Einblicke in sein Leben in Kiel Robert Wagner hat bei Holstein Kiel ein neues Kapitel als Fußballprofi aufgeschlagen. Die Heimat ist ihm auch im hohen Norden sehr nah.

Die Verbindung in die Heimat ist ohnehin nie abgerissen, wie Wagners Heimatverein SV Münchweier verlauten lässt. „Erst vor wenigen Wochen unterstützte er unsere Schwarz-Gelben frenetisch beim Spiel in Kappel. Ein toller Typ, heimatverbunden und geerdet“, schreibt der SVM. Und: „Wir sind stolz, dass ein Spieler, der beim SVM groß geworden ist, nun den Sprung in den Profifußball geschafft hat.“

Heimatverein ist stolz

Auch Wagner selbst, der über den Offenburger FV nach Heidenheim ins Nachwuchsleistungszentrum kam, freut sich über seinen ersten Profivertrag. „Für mich geht mit der Unterschrift ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich riesig auf die Chance, mich im Profikader weiterzuentwickeln zu dürfen.“