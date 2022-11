1 Keine Whiskymesse in Villingen funktioniert ohne die Mitglieder des Whiskyclubs Black-Forest (von links): Tomislav Pavrlisak, Thomas Hutt, Philipp Mock, Markus Heinzelmann und Christoph Dexheimer. Foto: Heinig

Keine Whiskymesse in Villingen funktioniert ohne die Mitglieder des Whiskyclubs Black-Forest. Am Wochenende zeigte sich in der Neuen Tonhalle zum achten Mal, dass die Liebe zu dem Kultgetränk enorme Kräfte freisetzt, die einmal mehr eine erfolgreiche Messe mit mehr als 3000 Besuchern möglich machte.















VS-Villingen - Im Rückblick auf die Anfänge erinnert sich Thomas Hutt an die Handvoll Freunde, darunter auch Uwe und Olaf Lauinger, die Chefs der Firma Wein-Riegger, die sich schon ab 2008 regelmäßig zu einem guten Glas Whisky trafen.

Der Kreis wurde größer und irgendwann war sie da: die Idee zu einer Whiskymesse im großen Stil, aber auch die Einsicht, dass ein solches Vorhaben nur mit dem inzwischen Dutzend an Whiskyliebhabern nicht zu stemmen sei. Man begab sich auf die Suche nach weiteren Mitstreitern – Dank Internet auch überregional – und 2012 war es dann soweit: Der Whiskyclub Black-Forest wurde gegründet, kein Verein, sondern eine lose Gruppe ohne Präsident und ohne Satzung, aber mit dem Ziel, jährlich mit vereinten Kräften eine Whiskymesse auszurichten.

Harter Kern

Auch Philipp Mock war von Anfang an dabei. "Inzwischen sind wir 250 aus dem gesamten süddeutschen Raum und der Schweiz und haben einen regionalen "harten Kern" von rund 50 Mitgliedern, die auch an diesem Wochenende wieder im Einsatz sind".

Guides im schwarzen Shirt

Die Whisky-Guides im schwarzen Shirt berieten die Messegäste, steckten sie mit ihrer Begeisterung an, ließen Whiskys verkosten und stellten ihre Clubidee vor. Mitglied für ein Jahr wird, wer für 55 Euro die nummerierte "Clubflasche" ersteht, die in jedem Jahr einen anderen Whisky beinhaltet. Momentan sei es der "Eagle of Spey", ausgebaut in einem Bourbon-Fass der Riegger-Selection mit einer Fassstärke von 58 Promille Alkohol und nach "Apfelkompott und Birne schmeckend", erklärt Thomas Hutt.

Von Anfang an fasziniert

Whisky, lediglich bestehend aus gebranntem Getreide und Wasser, habe ihn von Anfang an fasziniert, erzählt Philipp Mock. Wie beim Bier in Deutschland halten sich besonders die Schotten dabei an ein Reinheitsgebot. Die Bandbreite der Geschmäcker sei wie bei keinem anderen alkoholischen Getränk unglaublich vielfältig, fügt Christoph Dexheimer hinzu, je nach Art des Brennvorganges, der Form der Braublase, der Beschaffenheit des Fasses und der Länge der Reifezeit. Nach drei Jahren darf sich eine so hergestellte Flüssigkeit Whisky nennen, nach oben sind dabei der Reife – und der Preise dafür – keine Grenzen gesetzt.

Gute Erfahrung mit Entzerrung

Da Wein-Riegger und der Whiskyclub Black Forest im vergangenen Jahr mit der Entzerrung des immensen Besucherandranges gute Erfahrungen gemacht hatten, gab es auch diesmal wieder Zeitfenster zu buchen, die dazu führten, dass sich nie mehr als 800 Menschen in der Neuen Tonhalle befanden. "So haben wir genug Zeit und Raum, um uns allen Besuchern ausgiebig zu widmen", sagt Tomislav Pavrlisak.

Und Markus Heinzelmann weist, sein Glas Whisky in der Hand schwenkend, auf die vielen anderen Möglichkeiten hin, die die achte Whiskymesse auch noch bot: Rum, Gin, Edeldestillate und Liköre, Schokoladen-Spezialitäten, Marmeladen und Grillsaucen, noble Zigarren und Kaffeespezialitäten sowie irisches Bier vom Fass.