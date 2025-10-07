Aus Kostengründen: EnBW baut eigene IT-Firma in Portugal auf

Bis zu 600 Jobs will die EnBW in Lissabon schaffen, wegen Kostenvorteilen. Eine Verlagerung aus Deutschland soll es nicht geben – Sorgen kursieren gleichwohl.
Im Meer der schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft wirkt die EnBW wie ein Leuchtturm der Zuversicht. Während die heimischen Automobilhersteller und -zulieferer Tausende von Jobs streichen oder ins Ausland verlagern, schafft der landeseigene Energiekonzern im Südwesten neue. Mehrere tausend Mitarbeitende will er in den nächsten Jahren einstellen, um das geplante Investitionsprogramm von bis zu 50 Milliarden Euro zu stemmen.