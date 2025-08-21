Aus Köln und Berlin zu Besuch: Eisdielen sind der Touri-Hotspot in Rottweil?

Es ist Halbzeit der Sommerferien, die Temperaturen sind angenehm warm, die ideale Urlaubszeit. Während viele Familien aus Rottweil gerade vielleicht in Italien, Spanien oder Frankreich Pizza, Paella oder Crêpes genießen, treibt es viele Touristen auch in den Süden Deutschlands – nach Rottweil. Wir haben uns in der Rottweiler Innenstadt umgeschaut und nachgehakt, was den Touristen hier besonders gut gefällt.

Dana Cwielong mit ihren Enkelkindern Thio und Ella am Backshof. Foto: Speicher

Dana Cwielong aus Aldingen, besucht oft ihre Enkelkinder Thio und Ella in Rottweil: „Wir sind mit den Kindern oft im Bockshof. Die Neckarburg ist aber auch sehr schön. Am Liebsten mögen die Kinder aber immer einen Ausflug zur Eisdiele – das sieht man gerade auch an Thios Schokoschnute“, sagt sie und lacht. Zur Hängebrücke sagt sie: „Ich finde es toll. Wir sind mal im Schwarzwald über eine Hängebrücke gegangen, das war schon klasse. Hier wird’s sich auch gut machen.“

Symbolbild. Foto: Pixabay/MemoryCatcher

Thomas Wittenberg aus Köln: „Ich bin ein bisschen durch Zufall hier gelandet. Ich bin mit dem Wohnwagen unterwegs und habe zuerst einen Freund in Ulm besucht. Mein Ziel ist Stuttgart, also habe ich geschaut, welche schöne Stadt so auf dem Weg liegt. So bin ich in Rottweil gelandet und verbringe hier ein paar Tage. Die Altstadt gefällt mir gut, ich habe mir auch noch den Testturm vorgenommen.“

Alwine Urbanietz und Adolf Viesel besuchen Rottweil zum Shoppen. Foto: Speicher

Adolf Viesel und Alwine Urbanietz wohnen in Rosenfeld. „An sich wohnen wir nicht weit weg, aber man ist nicht mehr so oft in der Stadt. Heute sind wir zum Shoppen hier. Ich habe einen Gutschein für den Bücherladen und habe mir schon eine Sporthose gekauft“, erzählt Alwine Urbanietz. „Touristen können wir empfehlen, ins Dominikanermuseum zu gehen und sich mit der Stadtgeschichte zu befassen. Und das Irish Pub – auf ein Guinness oder einen Irish Coffee. Nicht zu vergessen: ein Eis in der Eisdiele Venezia.“

Symbolbild. Foto: Pixabay/B_kowsky

Stefanie aus Villingendorf ist unterwegs mit ihrer kleinen Tochter: „Im Sommer haben wir das Wetter viel daheim ausgenutzt. Immer wenn wir in Rottweil sind, gibt es ein Eis. Immer. Für die Kleine gibt es Schoko, ich teste jedes Mal was Neues aus.“ Zur kommenden Hängebrücke sagt sie: „Die Hängebrücke wird natürlich schön. Sie wird die Stadt auf jeden Fall aufwerten. Darüber hinaus, mal schauen. Rottweil bräuchte für jüngere Leute schon mehr junge Läden, so ist die Stadt eher was für ältere Touristen.“

Heike Silbermann mit ihrem Mann Sören und Sohn Pascal. Foto: Speicher

Auch aus Berlin verschlägt es Touristen in die Stadt. Heike Silbermann besucht derzeit mit ihrem Mann Sören und Sohn Pascal Rottweil. „Wir sind für drei Tage in Rottweil. Wir übernachten hier in einer Jugendherberge, wir wollen nämlich die Burg Hohenzollern besuchen und zum Schluss an den Bodensee fahren. Heute haben wir uns drei Kirchen angeschaut, das Römerbad, das Schwarze Tor und wir waren an der Neckarschleife. Eis gab es natürlich auch, das war lecker und auch etwas günstiger als in Berlin. Und ganz viele Rottweiler Hunde haben wir gesehen – das musste ich alles fotografieren“, erzählt Heike Silbermann begeistert. Aber: „Wir waren am Sonntagabend ein bisschen schockiert. Als wir ankamen, hatten alle Restaurants zu – das ist doch ein Kontrast zu Berlin“, sagt sie und lacht. Die Familie ist gespannt auf die Hängebrücke: „Die wird bestimmt schön. Wenn wir mal wieder in der Gegend sind, dann würden wir auf jeden Fall wegen der Brücke herfahren.“