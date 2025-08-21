Aus Köln und Berlin zu Besuch: Eisdielen sind der Touri-Hotspot in Rottweil?

Sommer in Rottweil – den lassen sich selbst Familien aus Berlin nicht entgehen. Wir haben uns umgeschaut, was die Touristen in die Stadt führt.
Es ist Halbzeit der Sommerferien, die Temperaturen sind angenehm warm, die ideale Urlaubszeit. Während viele Familien aus Rottweil gerade vielleicht in Italien, Spanien oder Frankreich Pizza, Paella oder Crêpes genießen, treibt es viele Touristen auch in den Süden Deutschlands – nach Rottweil. Wir haben uns in der Rottweiler Innenstadt umgeschaut und nachgehakt, was den Touristen hier besonders gut gefällt.