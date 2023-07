Dank der Unterstützung durch Pater Abraham können auch während des Urlaubs der beiden Pfarrer die Gottesdienste weitgehend normal gefeiert werden. In den vergangenen Jahren kam dafür Pfarrer Michel aus Afrika nach Furtwangen. Doch in diesem Jahr hatte diese Ferienvertretung aus organisatorischen Gründen nicht geklappt.

In der Seelsorgeeinheit Bregtal ist man froh, dass man mit Pater Abraham in diesem Jahr trotzdem Unterstützung bekommt. Er stammt aus dem südindischen Bundesstaat Kerala. Von dort stammt auch der Theologiestudent Mathews Pouthur, der vor zwei Jahren in der Seelsorgeeinheit sein Praxissemester absolvierte. In Kerala spielt das Christentum nach der Missionierung durch den Apostel Thomas im ersten Jahrhundert nach Christus eine große Rolle. Die „Thomaschristen“ blicken hier auf eine 2000-jährige christliche Tradition zurück.

„Der Glauben ist Bestandteil des Lebens“

Pater Abraham wurde 1951 in der Wallfahrtskirchengemeinde Heilig Kreuz in Cherpunkal als viertes von sieben Kindern auf einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb geboren. Pater Abraham ist in einer streng christlich-hinduistisch geprägten Atmosphäre aufgewachsen, hat jeden Morgen mit seinen Eltern um 5.30 Uhr an der heiligen Messe teilgenommen und war Messdiener.

„Der Glauben“, sagt Pater Abraham, „ist ein Bestandteil des Lebens. Nicht etwas, was man sich für den Sonntag aufspart.“ Er trat in den Orden der „Little Flower Congregation” der heiligen Theresia vom Kinde Jesu ein und empfing 1981 die Priesterweihe. Es folgten fünf Jahre Studium der Philosophie in Rom, abgeschlossen mit der Promotion. Bereits in dieser Zeit übernahm er immer wieder Ferienvertretungen in Deutschland.

Stationen in Tansania und Münster

Anschließend war er dann bei seinem Orden in Indien als Professor für Philosophie tätig. Seine nächste Station war Tansania, wo er eine Missionsstation gründete. Seit 2003 wirkte er im Bistum Münster, zuerst in Albersloh und ab 2008 in Kerken. Von dort kehrte er 2021 wieder nach Indien zurück und kam nun als Unterstützung für die Ferienzeit zurück nach Deutschland ins Bregtal.

Bei seinem Abschied aus Kerken wurde Pater Abraham als Gegenpol zur Hektik des Alltags charakterisiert: „Pater Abraham hat immer ein Lächeln auf den Lippen und hat in seiner ruhigen Art vieles entspannter gemacht“, heißt es auf der Webseite der Kirchengemeinde St. Dionysius in Kerken.