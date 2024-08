Aus in Paris: Olympiasiegerin Ludwig beendet Beach-Volleyball-Karriere

Aus in Paris

1 Laura Ludwig beendet ihre erfolgreiche Laufbahn. Foto: Jan Woitas/dpa

Direkt nach dem Olympia-Aus hielt sich Laura Ludwig noch bedeckt. Wenige Stunden später schafft die Goldgewinnerin von Rio Klarheit, was ihre Zukunft angeht.









Link kopiert



Paris (dpa) - Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig beendet nach dieser Saison ihre Beach-Volleyball-Karriere. "Ich möchte mit Louisa noch einen geilen Abschied der Saison auf dem Feld feiern und das noch mitnehmen. Aber danach ist es dann vorbei", sagte die 38-Jährige nach ihrem Vorrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris im Deutschen Haus. Gemeinsam will sie mit Lippmann unter anderem noch die Europameisterschaft, die deutschen Meisterschaften und ein Turnier am Hamburger Rothenbaum spielen.