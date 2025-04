Der VfB Stuttgart hat die Teilnahme am Halbfinale der Youth League unglücklich verpasst.

Die U19 des VfB Stuttgart hatte es im Viertelfinale der Youth League mit keinem Geringeren als dem FC Barcelona zu tun. Die spielstarken Katalanen waren zeigten im Stuttgarter Gazi-Stadion ihre Klasse. Doch die Mannschaft von Trainer Nico Willig, die im Achtelfinale den FC Liverpool rausgekegelt hatte, hielt dagegen.

Verdiente Führung

Die Jung-Stars aus La Masia gerieten in der 29. Minute durch den Treffer von Matthaios Tsigkas mit 0:1 in Rückstand. Kurz vor der Pause egalisierte der Gast das Ergebnis durch eine Treffer von Arnaud Pradas.

Lesen Sie auch

VfB der Führung näher

Stuttgart kam gut aus der Pause und hatte die Doppelchance zur Führung. Das entscheidende 2:1 sollte allerdings Barcelona in der 53. Minute gelingen. Jan Virgili hatte rechts an der Strafraumgrenze viel zu viel Platz und schoss den Ball flach und extrem platziert ins lange Eck. Die Willig-Elf hatte noch einige Chancen. Am Ende konnte sich der FC Barcelona bei Keeper Aaron Yaakobishvili bedanken, der den Vorsprung über die Zeit rettete.

Das sagt Nico Willig

Nico Willig sagte nach Spielschluss: „Natürlich ist man nach dem Ausgang des Spiels enttäuscht, aber es überwiegt der Stolz. Wir haben über die ganze Saison und auch heute tolle Spiele abgeliefert. Dass das Spiel nicht in unsere Richtung kippt und es nicht wir sind, die den zweiten Treffer machen, ist bitter und tut weh, aber so ist der Sport. Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem uns der letzte Punch gefehlt hat. Die Jungs haben eine Top-Mentalität gezeigt und ganz Europa bewiesen, wie gut sie eigentlich sind.“