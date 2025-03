Es ging der SPD dabei nach eigenen Angaben darum, dass die Abgeordneten der CDU und der Grünen, die sich zuvor in ihren jeweiligen Wahlkreisen für den Erhalt der Praxen starkgemacht hatten, in der namentlichen Abstimmung „Farbe bekennen.“

In ihrem Antrag hatte die SPD gefordert, dass die Landesregierung bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) darauf hinwirken solle, die Schließungspläne für 18 Notfallpraxen zu verhindern.

Daraus wird nichts. Der Antrag wurde mit Stimmen der CDU – darunter der Landtagsabgeordnete Stefan Teufel aus dem Kreis Rottweil – und der Grünen abgelehnt. Keine Überraschung – die SPD weist im Nachgang dennoch darauf hin, wie viele Grüne bei der Abstimmung gar nicht erst anwesend waren. Eine Liste führt alle Namen und das Abstimmungsergebnis – mit 137 abgegebenen Stimmen, 53 Ja- und 83 Nein-Stimmen im Detail auf – samt der abwesenden Abgeordneten.

Darunter finden sich bei den Grünen Namen wie Winfried Kretschmann und bei der CDU Nicole Hoffmeister-Kraut und Willi Stächele.

Unterstützt wurde der Antrag erwartungsgemäß vom Rottweiler FDP-Landtagsabgeordneten Daniel Karrais.

Am 30. Juni ist Schluss

Für die Notfallpraxis in Oberndorf bleibt es damit beim bisherigen Fahrplan. Am 30. Juni will die Kassenärztliche Vereinigung die an der SRH-Klinik angesiedelte Notfallpraxis schließen, hinter der Kreisgrenze folgt Wolfach am 31. Oktober.

Vor der Schließung soll es laut Aussage des Sozialministeriums noch Vor-Ort-Veranstaltungen geben, in denen die Bürger „über den zukünftigen Weg in die richtige Versorgungsstruktur“ informiert werden sollen.