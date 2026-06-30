Für Deutschland ist die WM früh beendet - ausgerechnet im Elfmeterschießen. Die Fußball-Welt ist verwundert.

Foxborough - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM bereits im Sechzehntelfinale gescheitert. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann verlor gegen Paraguay mit 3:4 im Elfmeterschießen. Das schreiben internationale Medien:

Paraguay "Ultima Hora": "Paraguay hat Geschichte geschrieben."

"ABC": "Weltweite Überraschung: Paraguay schlägt Deutschland und zieht ins Achtelfinale ein. Die Mannschaft von Leitung von Gustavo Alfaro feiert einen historischen Sieg und wirft einen Giganten aus dem Turnier."

"La Nación": "Paraguay vollbringt eine Heldentat und wirft Deutschland aus der Weltmeisterschaft. Ein heldenhaftes Paraguay, voller Mut und mit unüberwindlicher Kraft, das in allen Stadien durch seine charakteristische Guaraní-Kampfkraft besticht, vollbrachte diese Glanzleistung (...). "

Spanien

"Marca": "Deutschland ist nicht mehr Deutschland. Bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften scheiterten sie in der Gruppenphase - ein beispielloses Kunststück. Im dritten Anlauf schafften sie es. Doch weiter kamen sie nicht. Paraguay schickte sie in der ersten Runde im Elfmeterschießen nach Hause - eine Disziplin, in der die Deutschen bei Weltmeisterschaften bis dahin unfehlbar gewesen waren. Wie gesagt: Deutschland ist nicht mehr das, was es einmal war."

"As": "PARAGUAY SCHOCKIERT DIE WELT!!!Nach heldenhaften 120 Minuten gegen Deutschland musste Paraguay ins Elfmeterschießen und schaffte dort das Wunder zum historischen WM-Sieg. Orlando Gill wird als Held dieses Spiels, dieser Mannschaft und dieser Generation in die Geschichtsbücher eingehen. Deutschland hatte zwar viel Ballbesitz, wirkte aber wenig angriffslustig."

"Mundo deportivo": "Deutschland verabschiedet sich von der WM. Die erste Überraschung dieser WM."

"Sport": "Das Spiel Deutschland gegen Paraguay war eine Begegnung, die Nagelsmanns Mannschaft auf dem schnellsten Weg für sich entscheiden sollte, doch wenn Fußball an sich schon unvorhersehbar ist, gilt dies umso mehr bei einer Weltmeisterschaft."

Frankreich

"L'Équipe": "Das ist die größte Überraschung der bisherigen Weltmeisterschaft."

"RMC Sport": "Die Mannschaft scheidet im Elfmeterschießen aus - die erste Überraschung der Weltmeisterschaft. Deutschland tappte in Paraguays Falle."

England

"Daily Mail": "Der größte Schock dieser WM bisher."

"Guardian": "Es ist nur natürlich, dass der Fokus auf Deutschland liegt, das zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft ein Elfmeterschießen verloren hat. Doch Paraguays Spielplan war makellos. Dies ist einer der größten Momente in der Geschichte des Landes."

"Sun": "Deutschland ist RAUS aus der WM nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay."

"The Times": "Die Szenen in Boston sind unglaublich. Paraguays Spieler sind außer sich vor Freude. Die Deutschen sind am Boden zerstört. Was für ein Elfmeterschießen. Was für ein Spiel."

"The Telegraph": "Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Julian Nagelsmann nach seiner Rückkehr nach Deutschland unter Druck geraten wird. Wird er seinen Posten behalten? Wird ein bestimmter ehemaliger deutscher Liverpool-Trainer, der derzeit für das deutsche Fernsehen aus den USA berichtet, als Nachfolger von Nagelsmann gehandelt werden?"

"Mirror": "Eine der größten WM-Überraschungen aller Zeiten!"

Italien

"La Gazzetta dello Sport": "Flop Deutschland. Scheitern von Nagelsmann. Die erste große Überraschung der WM hat uns Paraguay geschenkt. Die Deutschen, die schon bei den letzten zwei Weltmeisterschaften in der Gruppenphase ausgeschieden sind, haben dieses Mal einen Mini-Schritt mehr gemacht, sind ihrer Favoritenrolle gegen die Südamerikaner aber nicht gerecht geworden."

"Corriere dello Sport": "Sensationell: Deutschland scheidet im Elfmeterschießen aus. Nach den beiden schmerzhaften Ausscheiden in der Gruppenphase 2018 und 2022 hat die deutsche Nationalmannschaft all ihre Schwächen und Zerbrechlichkeit offenbart."

"La Repubblica": "Schock für Deutschland, Aus im Elfmeterschießen gegen Paraguay."

Österreich

"Kronen Zeitung": "WM-Aus! Deutschland verliert Elfmeter-Thriller."

"Kurier": "Deutschland scheidet nach einem Elfer-Krimi gegen Paraguay aus der WM 2026 aus. Eine herbe Enttäuschung für die DFB-Elf."

Schweiz

"Blick": "Dramatisches WM-Out. Deutschland scheitert sensationell."

"Tages-Anzeiger": "Paraguay mauert sich gegen Deutschland ins Penaltyschiessen - und gewinnt dieses, weil den Deutschen die Nerven versagen. Der Videoschiedsrichter sorgt für Gesprächsstoff."

Argentinien

"Clarín": "Die Mannschaft von Gustavo Alfaro schreibt Geschichte: Sie hat die Deutschen im Elfmeterschießen besiegt und steht im Achtelfinale der Weltmeisterschaft."

"Diario Popular": "Historisch!"

"La Nación": "Paraguay schreibt Geschichte und schaltet Deutschland nach heldenhaftem Widerstand im Elfmeterschießen aus. In einem nervenaufreibenden Spiel hielt es 120 Minuten lang dem Ansturm der Europäer stand, Gill war der Held und Alfaros Mannschaft sorgte für die bislang größte Überraschung dieser Weltmeisterschaft.

Mexiko

"Esto: "Schluss mit dem deutschen Mythos! Paraguay schafft das Unmögliche und wirft Deutschland im Elfmeterschießen aus der WM 2026."

"Mediotiempo": "Desaster für Deutschland."

Niederlande

Algemeen Dagblad: "Drama für Deutsche: ausgeschaltet durch Paraguay nach drei verschossenen Elfmetern. Die Deutschen hatten noch keine Erfahrung damit, aber auch sie haben nun erfahren, was ein Elfmeterdrama ist. Durch verschossene Elfmeter von Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah sind die Deutschen bei der WM schon raus. Der vierfache Weltmeister steht schon zum dritten Mal in Serie nicht im Achtelfinale von einer WM. Deutschland hat noch nie zuvor ein Elfmeterschießen bei einer WM-Endrunde verloren, aber das Elfmeterschießen in Boston wird ein großes Drama für das Team vom 38 Jahre alten Bundestrainer Julian Nagelsmann."

"De Telegraaf": "Eine erste Mega-Überraschung in der K.o.-Phase der WM. Deutschland ist ausgeschieden, nachdem Paraguay besser im Elfmeterschießen war."

Norwegen

"Verdens Gang": "WM-Fiasko für Deutschland - Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay. Die Deutschen hatten die Geschichte auf ihrer Seite, mussten sich aber im Elfmeterschießen gegen Paraguay geschlagen geben."

"Aftenposten": "Deutschland war und ist vielleicht eine der besten Mannschaften der Welt, wenn es um Elfmeter geht. In der Geschichte der Weltmeisterschaften standen die Deutschen bereits viermal im Elfmeterschießen. Alle vier Male ging das Elfmeterschießen mit einem Sieg für Deutschland zu Ende. Der letzte verschossene Elfmeter liegt bereits im Jahr 1982 zurück. Bezieht man die Europameisterschaft mit ein, haben die Deutschen in der Geschichte nur einmal von sieben Malen im Elfmeterschießen verloren. Diese Statistik hat Paraguay jedoch nicht eingeschüchtert."

Dänemark

"Ekstra Bladet": "Katastrophe für Deutschland: Nach Elfmeterdrama aus der WM ausgeschieden."

"TV2": "Das ist doch völlig verrückt! Deutschland ist aus der WM ausgeschieden! Eine riesige, riesige Überraschung. Sie können es nicht fassen. Und Paraguay auch nicht. Sie stehen im Achtelfinale."

Schweden

"Dagens Nyheter": "Fiasko für Deutschland - nach Elfmeter-Drama gegen Paraguay ausgeschieden."

"Aftonbladet": "Ein weiteres WM-Fiasko für Deutschland. Die Fußballgroßmacht unterlag Paraguay nach einem verrückten Elfmeterschießen."