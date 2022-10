Zug kracht bei Kehl in einen Traktor

1 Ein Zug ist am Donnerstagnachmittag bei Kehl in einen auf den Gleisen liegengebliebenen Traktor gekracht. Einige Fahrgäste erlitten offenbar ein Hals-Wirbel-Trauma, der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Foto: Christina Häußler/Einsatz-Report 24

Ein Zug ist am Donnerstagnachmittag im Kehler Teilort Kork in einen auf den Schienen liegengebliebenen Traktor gekracht. Laut Polizei erlitten einige Fahrgäste ein Hals-Wirbel-Trauma.















Kehl - Ein Zug ist am Donnerstagnachmittag im Kehler Teilort Kork in einen auf den Schienen liegengebliebenen Traktor gekracht. Der Traktorfahrer konnte sich in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Laut Polizei wurden 300 Fahrgäste aus dem Zug evakuiert, einige Fahrgäste erlitten offenbar ein Hals-Wirbel-Trauma. Das Trümmerfeld erstreckt sich über mehrere hundert Meter. Der Führerstand des Zuges wurde beim Zusammenstoß massiv beschädigt.

Schadenshöhe ist noch unbekannt

Das landwirtschaftliche Fahrzeug soll aufgrund eines technischen Problems bei einem Bahnübergang auf den Gleisen zum stehen gekommen sein, teilt die Polizei weiter mit. Der herannahende Zug habe nicht mehr abbremsen können. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Nach Mitteilung der Bundespolizei beeinträchtigte der Unfall den grenzüberschreitenden Bahnverkehr nach Straßburg.