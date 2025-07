Aus für Stuttgarter Kultursommer: Kein Kultursommer mehr im Innenhof des Alten Schlosses

1 Tolle Atmosphäre: Innenhof des Alten Schlosses in Stuttgart als Kulturbühne Foto: StuttgartKonzert Fast schon eine Institution, ist der Kultursommer im Innenhof des Alten Schlosses doch bald Geschichte. Veranstalter StuttgartKonzert zieht die Reißleine. Weshalb?







Link kopiert



Schlechte Nachrichten für alle, die nur zu gerne Konzert- und Theaterabende in der besonderen Atmosphäre im Innenhof des Alten Schlosses in Stuttgart genießen. Der Stuttgarter Kultursommer, seit 2005 eine feste Größe im Stuttgarter Kulturleben, wird nicht mehr stattfinden. Dies teilte StuttgartKonzert als Veranstalter am Dienstag mit. Das Geschäftsleitungsduo Elisabeth Schedensack und Gregory Johns-Haist machen in ihrem Schreiben auch die Stadt Stuttgart für das Aus mitverantwortlich. „Die Stuttgarter Innenstadt“, heißt es, „hat sich zunehmend in einen lautstarken Erlebnisraum verwandelt – ein Umfeld, das für etwas intimere Kulturformate wie den Kultursommer kaum noch Platz lässt“.