Ines Haag, VHS-Leiterin in Weil am Rhein, erklärt, was die Streichung von Sprachkursen für betroffene Gruppen, aber auch für die Volkshochschule und die Stadt für Folgen hat.
Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vor wenigen Tagen mitgeteilt hat, wird die kostenfreie Teilnahme an Integrationskursen seit Dezember ausschließlich auf Personen beschränkt, die vom Jobcenter oder der Ausländerbehörde dazu verpflichtet werden. Einem Schreiben des Volkshochschulverbands Baden-Württemberg zufolge sind bundesweit schätzungsweise rund 130 000 Menschen betroffen, in Baden-Württemberg sind es etwa 25 000.