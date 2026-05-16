Aus für Spielhalle: Vergnügungssteuer zu hoch? Peterzeller Spielarena 777 schließt

Die Spielarena 777 bei Peterzell hat ihre Türen geschlossen – wegen der Erhöhung der Vergnügungssteuer, sagt der Betreiber. Die Stadtverwaltung hält dagegen.
„Vorübergehend geschlossen“ steht auf dem Schild an der Tür zur Spielarena 777 im alten Bahnhof Peterzell an der Bundesstraße 33. Die Türen sind verschlossen; ein und aus geht hier bereits seit Anfang April niemand mehr, erklärt Alexander Allgaier, der mehrere Spielhallen in der Region betreibt. Unter anderem gehörte dazu auch die Spielarena 777 bei Peterzell.