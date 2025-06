Aus für Schwenninger Projekt?: Warum die Villinger Straße doch nicht saniert werden soll

1 Rolle rückwärts bei der Villinger Straße: Weil das Geld anderweitig gebraucht wird, soll der Projektbeschluss zur Sanierung aufgehoben werden. Foto: Marc Eich Es ist ein Millionenprojekt, das die Einfahrt nach Schwenningen aufwerten sollte: die Sanierung der Villinger Straße. Jetzt soll der Projektbeschluss gekippt werden.







Schon seit Jahren steht die Umgestaltung der Haupteinfahrtsstraße in den Stadtbezirk Schwenningen auf der Agenda der Verwaltung. Seit Jahren feilt man im städtischen Grünflächen- und Tiefbauamt an einem passenden Konzept, um die Sanierung so effektiv, aber so unkompliziert und mit Anwohnern und Verkehrsteilnehmern so verträglich wie möglich zu gestalten.