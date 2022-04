1 Die Sana Kliniken in Bad Wildbad schließen am 31. Juli. Foto: Mutschler

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Jetzt ist es offiziell: Die Sana Kliniken in Bad Wildbad schließen am 31. Juli. Das Calwer Landratsamt und der Klinik-Konzern befinden sich in Gesprächen zur Übernahme der Mitarbeiter. Der Betriebsrat übt derweil scharfe Kritik an Sana.















Link kopiert

Bad Wildbad - Bereits in der vergangenen Woche war in den Medien von der Schließung der Sana Kliniken im Sommer die Rede, nun haben sich die Berichte bestätigt: Wie die Sana Kliniken AG bekannt gibt, wird die akut-stationäre Versorgung in der Klinik und dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Bad Wildbad zum 31. Juli eingestellt. Das benachbarte Neurologische Rehabilitationszentrum Quellenhof bleibt hingegen weiterhin bestehen.