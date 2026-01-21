Aus für Produktion in Peterzell: Wahl plant Stellenabbau und Umzug – aber wann?

Die Schocknachricht kam im November: Wahl stellt die Produktion in Peterzell ein und sieht sich nach einem neuen Standort um. Seitdem wurde es ruhig. Wie ist der aktuelle Stand?
Groß war die Freude in St. Georgen 2018, als das Unternehmen Wahl bekannt gab, seine damals 240 Arbeitsplätze in die Bergstadt zu verlegen – genauer gesagt auf das einstige Areal des Unternehmens Grässlin an der Bundesstraße 33 auf Peterzeller Gemarkung. Nun, nicht einmal acht Jahre später, ist die Freude in Sorge umgeschlagen: Im November hatte Wahl bekannt gegeben, dass die Tage des Peterzeller Standorts, in den das Unternehmen erst 2022 eingezogen war, wohl gezählt sind.