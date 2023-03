1 An den Fans der Wild Wings hat es nicht gelegen. Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Schust

Wieder einmal finden die Play-offs ohne die Wild Wings statt. Für Michael Bundesmann haben die Schwenninger in dieser Spielzeit eine große Chance vertan. Sie hätten sich qualifizieren müssen.









Die Zielsetzung von Wild-Wings-Coach Harold Kreis vor dieser DEL-Saison: Um einen Play-off-Platz mitspielen. Diese Vorgabe erfüllte sein Team. Auch wurde der Klassenerhalt frühzeitig gesichert. Aber es ist nur der eine Teil der Geschichte.

Die andere ist die, dass die Schwenninger Mannschaft in diesem Jahr eine große Chance leichtfertig vertan hat, zum zweiten Mal in zehn Jahren Liga-Zugehörigkeit die Play-offs zu erreichen. Sich dafür zu qualifizieren, hätte dem Klub, dem Umfeld und den Fans richtig gutgetan.

Lange war es in der DEL nicht mehr so „einfach“, in die K.o-Runde einzuziehen. Ende Januar hatten sich die Wild Wings eine starke Ausgangsposition in der Hauptrunde erarbeitet. Doch es folgten acht Niederlagen in zehn Spielen! Diese Mannschaft hatte zu wenig Typen, die in so einer Phase vorangehen. Ein großes Problem – und ein Fingerzeig für den neuen Kader.