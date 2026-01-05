Aus für Baltimore: Pittsburgh löst in Football-Krimi letztes Playoff-Ticket

Die reguläre Saison in der NFL endet mit einem wahren Thriller um den letzten Playoff-Platz. Die Paarungen für K.o.-Runde stehen fest. Zwei Teams haben ein Freilos.
Pittsburgh - Die Pittsburgh Steelers und Quarterback Aaron Rodgers haben sich in einem wahren Krimi als letztes Team in der National Football League für die erste Playoff-Runde qualifiziert. Im entscheidenden Match um den Einzug in die K.o.-Runde gewannen die Steelers gegen die Baltimore Ravens mit 26:24 (3:10) und empfangen am kommenden Montag (Ortszeit) die Houston Texans. Für Baltimore und Quarterback Lamar Jackson ist dagegen die Saison beendet.