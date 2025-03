Aus finanziellen Motiven gehandelt?: Tatverdächtiger im Mordfall Trossingen identifiziert – Fahndung läuft

1 Am 27. Januar wurde ein 37-Jähriger tot in einem Gebäude in Trossingen gefunden worden. (Symbolfoto) Foto:

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz wurde ein Tatverdächtiger im Mordfall an einem 37-Jährigen in Trossingen identifiziert, der sich nach der Tat ins Ausland abgesetzt hat.









Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz hat die Kriminalpolizeidirektion Rottweil im Zuge der Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt an einem 37-jährigen Mann, der am 27. Januar in Trossingen tot aufgefunden wurde, einen Tatverdächtigen identifiziert.