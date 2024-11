Exhibitionist belästigt Seniorin in Schuttertal

1 Ein Mann hat in Schuttertal eine Seniorin sexuell belästigt. Foto: Andrey_Popov/ Shutterstock

Eine vorbeilaufende Seniorin wurde am Sonntagnachmittag in Schuttertal von einem Mann aus einem Auto heraus angesprochen.









Das Verhalten eines noch Unbekannten hat am Sonntag zu einer Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen bei der Polizei geführt. Der Gesuchte hatte es sich gegen 15.30 Uhr in einem dunklen Auto auf Höhe der Talstraße 1 gemütlich gemacht, als er aus dem Wagen heraus eine vorbeilaufende Seniorin ansprach, berichtet die Polizei in einer Mitteilung.