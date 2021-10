2 Gemütlich konnte man auch bei Kälte im Außenbereich sitzen. Foto: Kupferschmidt

Gemütlich mit einem Glühwein draußen auf mit Kunstpelz ausgelegten Stühlen sitzen – gewärmt von Heizstrahlern. In Villingen geht das Ende Oktober nicht mehr: Die Gastronomen müssen ihre Heizpilze wieder abbauen.















Villingen-Schwenningen - An der frischen Luft sitzen, Menschen auf der Straße beobachten und in den Nachthimmel schauen: Mit den Heizpilzen in der Gastronomie war dies den Gästen im Außenbereich möglich. Das Angebot Heizstrahler aufzustellen, gestattete die Stadt den Wirten im Corona-Herbst. Aber jetzt steht das große Heizstrahler-Aus in Villingen kurz bevor: Am 31. Oktober müssen die Wirte die Geräte wieder abbauen – und die Gäste, die draußen sitzen wollen, müssen frieren.