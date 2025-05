Aus der U 23: SV Rust verstärkt sich gleich mit vier Spielern vom SC Lahr

Der SV Rust hat vier neue Talente für die kommende Runde vorgestellt. Markus Depner, Luca Rupps, Gregor Lebfromm und Vincent Sobczyk wechseln aus der Reserve des SC Lahr vor die Tore des Europa-Parks. Nachdem schon der Wechsel von Nando Schoner feststand und der ehemalige Co-Trainer der Lahrer U 23 Dennis Schrempp ebenfalls in der kommenden Runde Assistenzcoach in Rust wird, geht damit ein Sextett den Weg von der Lahrer Dammenmühle zum SVR.

„Das Konzept, die klaren Ziele des Vereins und die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt“, sagt Lebfromm zu seinem Wechsel. „Nach guten Gesprächen mit dem SV Rust, habe ich mich dazu entschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, so Depner. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die kommenden Aufgaben im Team“, blickt Rupps voraus.

Lesen Sie auch

Der 21-Jährige Sobczyk kam erst im vergangenen Jahr von der SG Nonnenweier/Allmannsweier zum SC Lahr und zieht nun nach einer Saison schon wieder weiter.

Für Lahr rücken einige Jugendspieler auf

Die Reserve des SC Lahr, die in der Bezirksliga gute Aussichten hat, in der Relegation um die Landesliga-Teilnahme zu kämpfen, verzeichnet damit im Sommer einen hohen Aderlass in Richtung Rust. Allerdings rücken mit Erion Avdimetaj, Valentino Casiero, Jona Bader, Kilian Kölble, Alexander Lang, Benjamin Lauf, Nic Müller, Torben Müller, Finn Rombach, David Root und Andreas Taach auch elf Spieler aus der U 19 zu den Senioren auf, die sich auf den Kader der ersten und zweiten Mannschaft aufteilen.

Unsere Empfehlung für Sie Vom SC Lahr Nando Schoner wechselt zum SV Rust Der Bezirksligist hat sich mit dem 23-Jährigen vom SC Lahr verstärkt. Der Mittelfeldspieler hat auch schon in der ersten Mannschaft des SCL gespielt.

Die Ruster bauen mit den Wechseln weiter an einem Kader für die kommende Runde, der die Leistung dieser Spielzeit übertreffen soll. Für den SVR geht es in der restlichen Saison wohl nur noch um die Goldene Ananas. Das Team steht derzeit auf dem achten Tabellenplatz und der Zug zum Aufstieg ist bei 13 Punkten Rückstand auf die Lahrer Reserve abgefahren. In den Abstiegskampf könnte die Mannschaft noch geraten, allerdings sind sieben Zähler Vorsprung auf den SC Offenburg, der den ersten Platz unter dem Strich einnimmt, ein komfortables Polster. Die Aussicht auf Punkte ist am kommenden Wochenende gut: Dann erwartet der SV Rust den Tabellenletzten aus Lautenbach.