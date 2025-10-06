Aus der südlichen Ortenau: Kaiserberg-Tour lockt Hunderte Wanderer an

Die Kaiserberg-Tour ging am Sonntag in die nächste Runde: Zahlreiche Bürger nahmen dies zum Anlass, um Zeit in der Natur zu verbringen.
Das Kaiserberg-Wanderfest ist seit nahezu 25 Jahren fest eingebürgert und mittlerweile zur „Tour“ umbenannt. Hier gilt es, einen angebotenen Rundweg von rund 20 Kilometern abzulaufen, wahlweise natürlich auch nur Teile davon. Die teils asphaltierten Feldwege führen rund um den Kaiserberg alias Heu- oder Kahlenberg. Der ist zwischen den drei Anlieger-Gemeinden Ettenheim, Ringsheim und Herbolzheim aufgeteilt, mit entsprechend idyllischen Rebhängen und nahezu purer Natur – bis auf eine versteckte Abfalldeponie.