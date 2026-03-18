Aus der Neuweiler Geschichte: Einst gab es drei Männergesangvereine

Am ältesten war der Liederkranz Breitenberg, der 1880 entstand, sich 1974 auflöste und seit 1989 ruht.
Verstärkt durch auswärtige Sänger kam der MGV „Frohsinn“ Neuweiler jüngst unter Dirigent Michael Kalmbach beim Neujahrsempfang der Gemeinde Neuweiler in der Waldschulhalle mit gekonnt präsentierten Liedern gut an. An der Spitze des Vereins steht seit 2002 Vorsitzender Werner Bauschert aus Zwerenberg. Patenverein des am 28. März 1953 im Goldenen Lamm gegründeten Vereins war der 1880 entstandene Liederkranz Breitenberg. Eigentlich war es die Wiedergründung eines fast vergessenen Vorgängers.