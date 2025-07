Aus der Kurve geflogen: Auto gerät ins Schleudern

1 Die Polizei vermutet zu hohe Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn als Unfallursache. Foto: Adler Eine 21-jährige Frau verletzt sich bei einem Unfall auf der A 98 bei Rheinfelden.







Link kopiert



Eine 21-jährige Autofahrerin kam am Sonntagabend auf dem Auffahrtsast auf die A 98 von der Fahrspur ab und kollidierte mehrfach mit einer Schutzplanke, meldet die Polizei. Sie wollte von der A 861 am Autobahndreieck Hochrhein in Richtung Lörrach abbiegen. Sie geriet in der Kurve vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn und einer nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug dreimal mit der Mittelschutzplanke. Das Auto drehte sich aus und kam an der rechten Schutzplanke zum Stehen. Die leichtverletzte 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Es soll Totalschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden sein, schreibt die Polizei.