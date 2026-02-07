Aus dem Zweiten Weltkrieg: Experte geht in Mahlberg alten Fliegerbomben auf die Spur

Luftbilder lassen vermuten, dass in Mahlberg vor rund 80 Jahren Bomben abgeworfen wurden. Diese sollen nun gefunden werden. Unsere Redaktion war bei der Suche dabei.
In matschigen Gummistiefeln und orangener Warnjacke stapft Tim Porsch auf einem Acker in Mahlberg herum. In seinen Händen hält ein metallenes Gestell auf zwei Rädern, das er im Schritttempo vor sich herschiebt. Aus der Ferne könnte man meinen, er pflügt damit die Erde um. Dass mehr dahinter steckt, wird klar, wenn man sein Einsatzfahrzeug am Straßenrand sieht: „Kampfmittelräumung“ steht darauf geschrieben.