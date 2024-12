Bei den Rittmatten in Ettenheim soll ein etwa 40 Meter hoher Funkmast errichtet werden.

In den Rittmatten, südlich des Pelletwerks, plant ein Investor die Errichtung eines 40 Meter hohen Mobilfunkmastes, wie er – so die Anmerkung von Bürgermeister Bruno Metz – auch schon auf dem ehemaligen BASF-Gelände steht.

Verschiedene Mobilfunkanbieter werden sich dort dann „einmieten“.

Inwieweit der Mast einen herausragenden Blickfang darstelle, wurde aus dem Ratsrund des Gemeinderatsausschusses „Bauen, Umwelt und Technik“ gefragt. „Nicht allzu sehr“, so die Sichtweise der Verwaltung, da die Silos des Pelletwerkes schon eine Höhe von 32 Metern und zusätzlich einen Aufbau aufweisen.

Kritik an Flächenwahl

Thomas Ullrich (FLE) wollte nicht so recht einleuchten, warum der Mast auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche errichtet werden muss, da in unmittelbarer Nähe eine nicht nutzbare Fläche sei. Die Sitzungsleitung erinnerte sich zwar, dass diese Frage auch im Vorfeld aufgeworfen worden sei, konnt sich aber nicht mehr erinnern, warum diese Fläche nicht in Betracht gekommen sei. Die dafür von der Naturschutzbehörde geforderte Kompensationsmaßnahme bewegt sich im vierstelligen Bereich.