Aus Breisgau-Hochschwarzwald: Lottogewinner räumt 2,3 Millionen Euro ab

In Baden-Württemberg gibt es einen neuen Millionär: Bei der Ziehung im LOTTO 6aus49 am vergangenen Mittwoch setzte ein Glückspilz aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald auf die sechs richtigen Gewinnzahlen und räumte damit mehr als 2, 3 Millionen Euro ab.

Der abgegebene Spielschein war nur für diese eine Ziehung gültig. Der Tipper nahm mit einem Systemschein an der Ziehung teil, wodurch er mehr als sechs Zahlen pro Feld ankreuzen konnte. Schlüssel zum großen Glück waren die Gewinnzahlen 25, 36, 40, 43, 44 und 49. Nur die Superzahl 3 fehlte zum Knacken des mit genau 50 Millionen Euro gefüllten Jackpots, heißt es in der Mitteilung.

Da der Spielteilnehmer sich für die Teilnahme an der Ziehung mit einem Vollsystem entschieden hatte, kamen noch weitere Gewinne in Klasse 4, Klasse 6 und Klasse 8 hinzu. Insgesamt ist der Treffer damit exakt 2.364.157,10 Euro wert, komplett steuerfrei.

In der Annahmestelle gespielt

Wer der Glückliche ist, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Spielschein wurde, in einer Annahmestelle im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald abgegeben.

Zum Abruf des Gewinns ist jetzt die gültige Spielquittung erforderlich. Diese kann die Gewinnerin oder der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Lotto-BW-Zentrale in Stuttgart einreichen.

Jackpot bleibt bei 50 Millionen Euro

Die Gewinnklasse 1 wurde auch bundesweit nicht geknackt. Dadurch liegt bei der kommenden Ziehung am Samstag, 27. Juni, weiterhin die Maximalsumme von 50 Millionen Euro im Jackpot des Lotterieklassikers.

Dort gibt es eine theoretische Chance von 1:140 Millionen.