1 Damiano Maiolini darf unter anderem Andrea Kiewel kennenlernen. Foto: Maiolini

"Er singt wie ein kleines Engelchen", schwärmte Popsängerin Juliette Schoppmann im ZDF-Fernsehgarten von Damiano Maiolini. Der stand am Wochenende im Halbfinale für eine Castingshow, aus der das nächste große Schlager-Duo hervorgehen soll – Profi-Plattenvertrag inklusive. Wir haben mit ihm gesprochen.

Oberndorf - "Das Wochenende hat mich echt geschlaucht. Ich brauche erst einmal eine Pause", sagt der Oberndorfer Sänger Damiano Maiolini – bekannt geworden durch seine Teilnahme an "The Voice of Germany" lachend im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

