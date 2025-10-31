Aus Altbau mach Neubau: Ungewöhnliches Wohnprojekt mitten in der Villinger Innenstadt

Historische Häuser aushöhlen, auf ehemalige Gewerberäume draufsatteln – und das mitten in der Villinger Innenstadt. Dort entsteht nun Wohnraum auf Neubau-Niveau.
Es ist bei weitem nicht das erste Haus in der historischen Innenstadt, das die Villinger Firma Z7-Bau aus dem Dornröschenschlaf holt oder fit für die Zukunft macht. Doch eines bleibt beim Bauen im Herzen Villingens gleich: „Es ist immer eine besondere Herausforderung.“ Das wissen Geschäftsführer Achim Spitznagel sowie die firmeneigenen Architekten und Bauingenieure Jörg Bauer und Marius Hildebrand. Und dennoch: Auch ihr neuestes Projekt in der Schaffneigasse hat es ihnen angetan.