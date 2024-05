41 Die Nordlichter, zu sehen vom Hörnleparkplatz bei Meßstetten. Foto: Simon Koch

Die Polarlichter, oder Aurora Borealis, sind ein Naturspektaktel dass man sonst mit Ländern am Polarkreis verbindet. Doch an diesem Wochenende sind die Nordlichter auch hierzulande zu sehen. Wir haben unsere Leser gebeten, uns ihre Aufnahmen von dem Farbenspiel am Himmel zu schicken - und waren überwältigt von der Resonanz.









Polarlichter über Baden-Württemberg: Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag könnten die spektakulären Leuchterscheinungen am Himmel zu sehen sein. Je nördlicher man sei, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit sie zu erblicken, teilte Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg am Freitag mit. Im Odenwald stehen die Chancen demnach besser als am Bodensee.