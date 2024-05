Aurora Borealis in Jungingen

2 Wann bekommt man schon einmal so einen Nachthimmel über Jungingen zu sehen? Foto: Oliver Simmendinger

„Die Perle des Killertals“, das ist ein Attribut, mit dem sich die Gemeinde Jungingen gerne schmückt. Und in Anbetracht eines von einer „Aurora Borealis“ bunt gefärbten Nachthimmels ist soviel Selbstbewusstsein durchaus angebracht.









Der stärkste Sonnensturm seit 20 Jahren hat praktisch über ganz Deutschland zu einem eindrucksvollsten Lichterspektakel am Nachthimmel geführt. Sonnensturm heißt nichts anderes, als dass die Sonne massenhaft Teilchen ins All schleudert. Und wenn diese auf das Magnetfeld der Erde treffen, sind Polarlichter zu sehen. Um sie in unseren Regionen mit dem bloßen Auge jedoch gut erkennen zu können, ist allerdings eine möglichst dunkle Umgebung und eine freie Sicht auf den Himmel erforderlich.