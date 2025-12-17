Auktionshaus im Kreis Calw: Hier kann man Uhren, Schmuck und Kunstwerke schätzen lassen

Experten eines Auktionshauses kommen in den Kreis Calw, um Kunst und Schmuck zu schätzen. Wie das abläuft und warum das ZDF den Vergleich mit „Bares für Rares“ kritisiert.
Eine Kunstsprechstunde gibt es am Samstag, 20. Dezember, von 10 bis 17 Uhr im Mönchs Waldhotel in Unterreichenbach. Das Mannheimer Auktionshaus wirbt dabei in seiner Ankündigung mit dem ZDF-Show-Prinzip „Bares für Rares“. Im Gegensatz zur bekannten Fernsehsendung, die eine öffentliche Verkaufsrunde mit mehreren Händlern beinhaltet, bietet die Kunstsprechstunde jedoch keine solche „Bieterschlacht“ oder einen direkten Verkauf vor Ort.