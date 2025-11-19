Auktionshaus bewertet „Schätze“: Ein Hauch von „Bares für Rares“ in Empfingen

Das Mannheimer Auktionshaus kommt in den Empfinger Hof nach Empfingen. Dort kann man sich seine Schätze schätzen lassen. Doch wie läuft das ab? Und was läuft gut und was nicht?
„Bares für Rares“ im ZDF zählt zu den beliebtesten Fernsehsendungen Deutschlands – und viele Menschen interessieren sich seither für den Wert von Kunst, Schmuck und Antiquitäten. Wer den Weg ins TV-Studio scheut, kann sich auch vor Ort beraten lassen: Bei den Kunstsprechstunden der Familie Bamberger werden Gegenstände aller Art bewertet – vom alten Gemälde bis zum Schmuck.