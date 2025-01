Auktion: Bademantel oder Flügel: Ein Stück von Udo Jürgens ersteigern

3 Bei einer Online-Auktion gibt es Gegenstände aus dem Nachlass von Udo Jürgens zu ersteigern - vom Füller bis zum Konzertflügel. Foto: Lukas Barth/dpa

Einmal an einem Flügel von Udo Jürgens sitzen? Diesen Wunsch könnte man sich jetzt erfüllen. Das Instrument wird nämlich versteigert, neben vielen anderen persönlichen Dingen des berühmten Sängers.









Link kopiert



München/Köln - Für Fans von Udo Jürgens ist es eine einmalige Gelegenheit, ein Stück ihres Idols zu besitzen. Zehn Jahre nach dem Tod des berühmten Musikers im Dezember 2014 werden nun bei einer Online-Auktion persönliche Gegenstände, Erinnerungsstücke, Kunstwerke und Luxusobjekte versteigert. Ein Bademantel findet sich ebenso darunter wie Halstücher, ein nobles Cabrio und sogar ein gläserner Flügel. Vom 23. bis 30. Januar läuft die Online-Versteigerung "Udo - The Personal Collection of the Late Udo Jürgens" bei Sotheby's.