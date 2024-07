Auktion: Karten und Briefe von Prinzessin Diana werden versteigert

1 Prinzessin Diana galt auch als Prinzessin der Herzen. (Archivbild) Foto: John Giles/PA/epa/dpa

Ein Auktionshaus in England versteigert Karten, die Prinzessin Diana einst an die frühere Haushälterin ihrer Familie schickte. Darauf zu lesen sind auch kleine Notizen aus dem Leben der Royals.









London - Ein Auktionshaus in England will mehrere Karten und Briefe mit handgeschriebenen Notizen von Prinzessin Diana versteigern. Die Schriftstücke seien einst an die frühere Haushälterin von Dianas Familie geschickt worden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Sie sei die oberste Haushälterin von Dianas Eltern in Park House in Sandringham gewesen, wo Diana mehrere Jahre ihrer Kindheit verbracht habe.