Auktion erstmals nur online: Freiburger Fundbüro versteigert 100 Fahrräder

Das Freiburger Fundbüro versteigert 100 gefundene Räder. Das Besondere an der Aktion: Sie findet dieses Mal zum ersten Mal online statt.
Wenn jemand in Freiburg ein verlassenes Fahrrad findet, es im Fahrradkeller des Fundbüros abgibt und sich kein Eigentümer meldet, kann es früher oder später unter den Hammer kommen. Am Donnerstag, 27. November, versteigert das Amt für Bürgerservice und Informationsmanagement (ABI) Fundzweiräder. Das ist dieses Mal besonders: Erstmals findet die Auktion nicht vor Ort statt, sondern online. Etwa 100 Fahrräder stehen zur Auswahl. Bereits ab Montag, 27. Oktober, können Interessierte sich die Fahrräder auf der Versteigerungswebsite anschauen.