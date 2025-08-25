Auktion: Basketballkarte von Bryant und Jordan erzielt Millionen

1 Die Versteigerung der Karte mit den Autogrammen der beiden NBA-Legenden hat fast 13 Millionen Dollar (rund 11 Millionen Euro) erzielt. Foto: -/Heritage Auctions/dpa Michael Jordan und Kobe Bryant sind Legenden der Basketballgeschichte. Jetzt wurde eine Sammelkarte mit Autogrammen der beiden versteigert - für einen Rekordpreis.







New York - Die Versteigerung einer Basketballsammelkarte mit Autogrammen der beiden NBA-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant hat fast 13 Millionen Dollar (rund 11 Millionen Euro) erzielt. Die Karte - ein Unikat mit den Bildern, Uniformlogos und Autogrammen der beiden Spieler - habe am Samstag eine Rekordsumme erzielt, gab das Auktionshaus Heritage Auctions auf der Plattform X bekannt. Wer die Karte ersteigerte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.