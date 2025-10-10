„Augustiner am Platz“: Münchens älteste Brauerei eröffnet Brauhaus in Freiburg

Die Münchner Augustinerbrauerei eröffnet am kommenden Dienstag, 14. Oktober, in Freiburg das Brauhaus „Augustiner am Platz“.
Wer künftig die Atmosphäre des Münchner Augustiner Brauhauses genießen will, muss nicht mehr nach Bayern fahren oder Metropolen wie Köln oder Berlin besuchen: In Freiburg ist mit dem „Augustiner am Platz“ nach rund einem halben Jahr Umbauphase das erste Augustiner-Wirtshaus in Baden-Württemberg startklar. Ab dem kommenden Dienstag gibt es dort bayerische und badische Spezialitäten und die Biere der ältesten Brauerei Münchens vom „Hellen“ bis zum „Edelstoff“.