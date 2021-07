3 So soll der Neubau des Hauses Ulrichstraße der Augustenhilfe aussehen. (Visualisierung) Foto: Huller und Scheld Architekten

Großes plant die Stiftung Augustenhilfe für ihr Ebinger Areal: Das Haus Ulrichstraße, weicht einem neuen, das in zwei Abschnitten errichtet wird und Platz für 90 Bewohner bietet.

Albstadt-Ebingen - Gesamtkosten von 16,5 Millionen Euro – nicht am Hang bauen zu müssen, wäre 800 000 Euro billiger gewesen – investiert die Stiftung Augustenhilfe in den Neubau, der das 1965 eröffnete Haus Ulrichstraße ersetzen soll. Die Gründe für die Entscheidung zu dem Großprojekt erläutern Geschäftsführer Carsten Schmidt-Dannert, der kaufmännische Leiter Eberhard Fröschle und Stiftungsratsvorsitzender Christian Schenk.

Mit der neuen Landesheimbaumverordnung, die seit 2019 gilt, ändern sich die Vorgaben, die sich durch eine Sanierung des Hauses Ulrichstraße kaum umsetzen ließen – sie hätte sich ohnehin nicht mehr gelohnt. So wird erst ein Teil des Gebäudes, dessen Westflügel bereits 2004 dem Neubau des Hauses Waisenwegle gewichen war, abgerissen, später der Rest. Ebenfalls in zwei Bauabschnitten wir der Neubau errichtet, in dem 90 Einzelzimmer – Doppelzimmer sind nicht mehr erlaubt – mit je einer Toilette und Dusche sowie Küchen und Speisezimmer für jede Wohnebene, Dienstzimmer, Besprechungsräume, Verwaltungsräume und Hobby-Räume für die Aktivitäten der Senioren untergebracht werden sollen. "Gerne möchten wir auch noch einen Friseur unterbringen", sagt Carsten Schmidt-Dannert, und natürlich muss ein Ersatz sein für das fast schon legendäre "Café Auguste" – eine Cafeteria wird also ebenfalls eingerichtet.

Spatenstich soll im Herbst 2022 sein

Das U-förmige Gebäude wird zum Hang hin einen Innenhof haben, der Bewohnern noch mehr Schutz und Privatsphäre bietet als das geschützte und zur Sonnenstraße hin blickdichte Areal, auf dem alle drei Häuser stehen. Dort können sich also auch Demenzkranke in sehr geschütztem Rahmen draußen bewegen.

Spatenstich soll im Herbst 2022 sein – für 2026 ist, wenn alles nach Plan läuft, die Eröffnung des neuen Haues vorgesehen.

Im Haus Ulrichstraße sind derzeit 48 Betten. Im Neubaubau werden es 90 sein. Das Haus Waisenwegle bietet 72 Betten, das Haus Sonnenstraße weitere 45, wobei auch dieses Gebäude mittelfristig ersetzt werden muss – die Bewohner ziehen in den Neubau Ulrichstraße um.

Als Grund nennt Carsten Schmidt-Dannert denselben wie für den Neubau Ulrichstraße und berichtet, dass es gar nicht so einfach sei, alle Anforderungen unter einen Hut zu bekommen: Da sei zum einen der Hang, der das Bauen schwieriger mache als in der Ebene, dann die Vorgaben der Landesheimverordnung, und dann müssten ja noch die Kosten vom Kommunalverband für Jugend und Soziales genehmigt werden – und die Stiftung sie zum Teil fremdfinanzieren.

Auf die Bewohnerpreise werden sich die Mehrkosten durch die Hanglage übrigens nicht auswirken, wie Fröschle versichert. Zwar ist die "Augustenhilfe" etwas teurer als andere Mitbewerber, "aber dafür zahlen wir Tarif", sagt Schmidt-Dannert.

Erwartet die aktuellen Bewohner Baulärm?

Sparpotenziel sehen er, Schenk und Fröschle eher im Einsatz erneuerbarer Energien – derzeit prüften die Fachplaner, was alles im Neubau umgesetzt werden könne. Architekten desselben sind "Huller und Scheld Architekten" aus Freiburg.

Erwartet die aktuellen Bewohner Baulärm? "Der wird sich sehr in Grenzen halten", verspricht Fröschle, schon wegen des Abstands zu den anderen Gebäuden. Außerdem sei es für die Bewohner immer ganz interessant, das Geschehen auf der Baustelle zu verfolgen.

Herausforderung für die Träger wird es sein, dass die Bewohner des Hauses Ulrichstraße bereits 2024 in einen Teil des Neubaus umziehen, um es ganz abreißen zu können.

In Ebingen und Tailfingen wird die Augustenhilfe am Ende 225 Plätze haben, davon 60 in Tailfingen, wo ebenfalls einige Maßnahmen anstehen, die der Landesheimbauverordnung geschuldet sind.