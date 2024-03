Augsburger Modell: Hechingen sucht Standorte für Taubenschläge

1 Scharen von Tauben am Hechinger Obertorplatz sind seit Jahren ein gewohntes Bild. Die dort erlassene Fütterungserlaubnis wurde kürzlich wieder zurückgenommen. Foto: Mandy Pacuku

180-Grad-Wende in Sachen Tauben: Völlig überraschend hat es ein Treffen der Verwaltungsspitze mit dem Verein „Stadttauben Hechingen“ gegeben. Taubenschläge sind nun doch eine Option. Auch ein Verbot von Hochzeitstauben steht im Raum.









Link kopiert



Damit war nach den Aussagen von Bürgermeister Philipp Hahns in der Februarsitzung des Gemeinderats nicht zu rechnen. Das Stadtoberhaupt hatte auf Nachfrage einer Hausverwalterin verneint, dass in Hechingen eine Taubenplage herrsche. Er räumte einzig ein, dass die Fütterungserlaubnis am Obertorplatz „ein Fehler“ war. Diese sei daher auch wieder zurückgenommen worden.