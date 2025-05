Augsburg: Festnahme nach tödlichen Schüssen auf Mutter

1 Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter in Augsburg hat die Polizei offenbar einen Ermittlungserfolg errungen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa In ihrer eigenen Wohnung wird eine Mutter von drei Kindern getötet - durch Schüsse. Nun gelingt der Polizei in Augsburg ein wichtiger Ermittlungserfolg.







Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter in Augsburg vor rund 10 Tagen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Es handele sich um einen 29-jährigen Bekannten der Frau, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Nach der Festnahme am Mittwoch habe das Amtsgericht Augsburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Der Mann befinde sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.