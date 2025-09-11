Auggener Winzerfest: Winzermarkt, Umzug und festliches Treiben

Das Winzerfest in Auggen steht vor der Tür: An fünf Tagen wird Programm geboten.
Los geht es am Donnerstag, 18. September, 18 Uhr, mit dem Winzermarkt am Winzerfest: Acht Auggener Weinbetriebe präsentieren sich in der Sonnberghalle, die Besucher können Produkte probieren. Dazu gibt es ein Catering vom Restaurant „Das Park“ aus Bad Bellingen. Der Eintritt kostet 25 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Auggen und beim Winzerkeller Auggener Schäf. Um 21 Uhr öffnet die Weinbar im Foyer (Eintritt frei).