Auggener Winzerfest: Winzermarkt, Umzug und festliches Treiben

Das Winzerfest in Auggen steht vor der Tür: An fünf Tagen wird Programm geboten.

Los geht es am Donnerstag, 18. September, 18 Uhr, mit dem Winzermarkt am Winzerfest: Acht Auggener Weinbetriebe präsentieren sich in der Sonnberghalle, die Besucher können Produkte probieren. Dazu gibt es ein Catering vom Restaurant „Das Park“ aus Bad Bellingen. Der Eintritt kostet 25 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Auggen und beim Winzerkeller Auggener Schäf. Um 21 Uhr öffnet die Weinbar im Foyer (Eintritt frei).

Am Freitag, 19. September, ist um 18 Uhr Festeröffnung im Winzerdörfle, ab 20 Uhr will die Partyband Gaudi Royal in der Sonnberghalle für Stimmung sorgen. Der Eintritt ist frei.

Ein Buremärt unter dem Motto „Fein un klei – wie unsri Gmei“ hat am Samstag, 20. September, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Es gibt eine kleine Auswahl an Bauern- und Handwerkermarktständen, heißt es in der Ankündigung.

Ab 11.30 Uhr herrscht Festbetrieb mit den Eschbachern Heimatmusikanten in der Sonnberghalle. Die Kaffeestube der Landfrauen hat geöffnet. Von 12 bis 15 Uhr findet in der Halle ein Seniorennachmittag statt. Parallel hierzu gibt es einen Festakt zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit der Ersten Kompanie des Deutsch-Französischen Versorgungsbataillons.

Viel musikalische Unterhaltung

Von 13.30 bis 15.30 Uhr will die Band Blue Bananas für beste Feststimmung sorgen. Von 17.30 bis 18 Uhr werden Show und Stimmung im Brassband Style mit dem Fanfarenzug Kakadu Wolpertswende versprochen, ab 20 Uhr Musik und Show mit dem Musikverein Auggen. Der Eintritt ist frei.

Der Sonntag, 21. September, wird um 10.15 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Sonnberghalle eröffnet. Diesen gestaltet Pfarrerin Bettina von Kienle, unterstützt vom Gesangverein Auggen. Ab 11 Uhr herrscht Festbetrieb mit Musik, auch die Kaffeestube der Landfrauen öffnet wieder ihre Pforten. Von 11.30 bis 13 Uhr erfolgt die Begrüßung der Gäste durch die Weinhoheiten und das Auggener Trachtenpaar mit der Trachtenkapelle Gutach.

Umzug zieht durch das Dorf

Um 14 Uhr beginnt der große Brauchtums- und Trachtenumzug im Dorf. Ab 15 Uhr gibt es volkstümliche Musik- und Tanzdarbietungen in der Sonnberghalle und auf dem Rathausplatz. Ab 17.30 Uhr will DJ Funky Flamingo für Stimmung Musik im Winzerdörfle sorgen – mit dem Besten aus Schlager, Pop und Rock, heißt es.

Am Montag, 22. September, findet von 8 bis 18 Uhr der traditionelle „Augge Märt“, ein Jahrmarkt mit zahlreichen Krämerständen im Dorf und Bewirtung in den Gaststätten statt. Von 11 bis 15 Uhr wird ein Handwerkeressen mit musikalischer Unterhaltung in der Sonnberghalle angeboten. Die Seniorenhandörgeler Lipburg und Vögisheim treten auf.