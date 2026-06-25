Auggener Grundschule: Auf der Baustelle soll es keine Verzögerungen geben

Damit es während der und direkt nach den Sommerferien keine Unterbrechung an den Bauarbeiten für den Ergänzungsneubau der Brunwart-von-Augheim-Grundschule gibt und damit verbunden Verzögerungen eintreten könnten, hat der Gemeinderat nun einstimmig beschlossen, der Auggener Verwaltung eine Ermächtigung zur Auftragsvergabe auszustellen.

Zuletzt lief eine Ausschreibung für die Trockenbauarbeiten, die Submission war am 22. Juni. Weitere Gewerke stehen an, dies sind Estrich- und Malerarbeiten, Schreinerarbeiten, Ausstattung, Außenanlage und mehr.

Bürgermeister Ulli Waldkirch begründete die Bitte der Verwaltung, eine Ermächtigung auszustellen: „Wir müssen sonst für die Auftragsvergaben jedes Mal den Gemeinderat einberufen. Unsere letzte Sitzung vor den Sommerferien findet am 21. Juli statt“, teilte er mit. Über eine Ermächtigung kann direkt der Bürgermeister angesprochen werden und auch über Auftragsvergaben entscheiden.

Angebote werden eingehend geprüft

Waldkirch verwies darauf, dass eine „formelle Beschlussfassung und die Information zu getätigten Auftragsvergaben dann in späteren Gemeinderatssitzungen nach den Sommerferien erfolgen“ würden. Überdies würden die Auftragsvergaben nur nach einer eingehenden Prüfung der Angebote getätigt.

Unsere Empfehlung für Sie Grundschule Auggen Botschaften für künftige Schüler vergraben Auf der Baustelle an der Brunwart-von-Augheim-Grundschule in Auggen fand eine besondere Grundsteinlegung statt.

Diese Angebote müssen im Bereich des gültigen Wettbewerbs liegen und sich im vorgegebenen Kostenrahmen befinden. „Wenn weitere Aufträge vergeben werden können, dann können wir nach der Sommerpause zügig weitermachen. Die Ausstellung einer Ermächtigung ist ein Sicherheitsbeschluss, damit wir mit den Bauarbeiten nicht weiter in Verzug kommen“, ergänzte der Bürgermeister.