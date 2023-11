Auggen wartet: So geht Johannes Wirth sein erstes Spiel als Trainer des SC Lahr an

So geht Johannes Wirth sein erstes Spiel als Trainer des SC Lahr an

1 Nachdem der SC Lahr (in Weiß) gegen Lörrach-Brombach einen schwachen Auftritt bot, warf Trainer Domenico Bologna hin. Nun will Interimstrainer Johannes Wirth mit dem Team drei Punkte gegen Auggen einfahren. Foto: Künstle

Gegen Auggen steht beim SC Lahr der verletzte Johannes Wirth als Coach an der Linie. Er sieht sich als Übungsleiter auf Zeit und will einen dominanten Fußball mit viel Ballbesitz von seinem Team sehen.









Verbandsliga: SC Lahr - FC Auggen (Samstag, 14.30 Uhr). Ganz neu ist die Aufgabe für Johannes Wirth nicht. „Unter Oliver Dewes war ich schon einmal ein halbes Jahr Co-Trainer. Wenn er im Urlaub war, hab ich ihn auch vertreten“, sagt der verletzte Ex-Kapitän vor seinem Einstand als Interimstrainer gegen den FC Auggen. Der Vorstand sei auf ihn zugekommen, nachdem Domenico Bologna hingeworfen hatte. „Es bietet sich an, dass ich jetzt einspringe. Ich bin nah an der Mannschaft dran und kenne die Spieler gut“, sagt Wirth. Auf dem Platz kann er nach seinem Kreuzbandriss noch keine Hilfe sein. „Ich mache Fortschritte und war am Wochenende joggen. Im Training kann ich bald wieder ein bisschen mitmachen. Ein Comeback auf dem Platz ist aber noch weit weg“, so der Lahrer Übergangstrainer.