Die Umbauarbeiten am ehemaligen Pearl-Gebäude laufen. Ab September will der Narayana Verlag, der dort einzieht, von Auggen aus schon einmal den Versandhandel starten. Foto: Jutta Schütz Der Narayana Verlag hat künftig in Auggen ein neues Domizil.







Im Herbst wird der Narayana Verlag, der derzeit seinen Sitz in Kandern hat, in das ehemalige Pearl-Gebäude in Auggen einziehen. Die Umbauarbeiten sind in vollem Gange. Im Gemeinderat Auggen stellte Katrin Sigwart in ihrer Funktion als Geschäftsführerin den Verlag und sein Portfolio vor. Der Verlag, der bisher seinen Sitz in Kandern und einen Standort in Steinen hat, hat rund 200 Mitarbeiter.