Chantal Coutu hat ein doppeltes Porträt des berühmten Musikers Leonard Cohen im Gepäck. Einmal als gemaltes Bild und einmal als Film über sein Leben und sein berühmtestes Lied „Hallelujah“.

Das Porträtbild von Coutu ist ein Versuch, die bukolische und nostalgische Atmosphäre wiederzugeben, die Cohens Melodien und Texte in sich tragen.

Im Bild sind drei Stationen seines Lebens zu entdecken: der junge Musiker, der tibetischen Mönch und seine Rückkehr auf die Bühne.

Das Werk folgt der Tradition des Kinoplakates in seiner Schlichtheit und Ganzheit.

Blick auf die Musik und ein umfangreiches Porträt

Cohen begleitet Chantal Coutu seit Jahren. Beide sind in Montreal geboren. So ist es nur folgerichtig, dass sich die Künstlerin zur Vernissage den Film „Hallelujah: Leonard Cohen, ein Leben, ein Lied“ ausgewählt hat. Er zeichnet ein umfangreiches Porträt von Leonard Cohen und rollt die fünfjährige Entstehungsgeschichte seines berühmtesten Songs auf.

Der Weg von Chantal Coutu führte von der Kunst, zur Mode und dann doch zurück zur Kunst und Kunstgeschichte, von Kanada nach Deutschland, das nach 30 Jahren zu ihrer Heimat geworden ist.

Mit dem Bachelor of Arts in Kunst und Kunstgeschichte in der Tasche kam sie 1994 von Montreal nach Köln, wo sie als Bühnenplastikerin und Kostümbildnerin beim Fernsehen arbeitete. Außerdem setzte sie sich in ihrem Kölner Atelier mit Malerei, Bildhauerei und Collagen auseinander.

Malerei und Vielzahl weiterer Techniken

Seit 2008 lebt Coutu in Rottweil. Zusätzlich zur Malerei arbeitet sie mit einer Vielzahl von Techniken und Werkstoffen. Seit 2014 beschäftigt sich Coutu mit dem Projekt „Schafe“: Gemälde und Plastiken, Porträts und Allegorien. Als Dozentin begleitet sie Menschen in der Entwicklung ihrer eigenen künstlerischen Ausdrucksfähigkeit.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation von Podium Kunst und dem Subiaco Kino Schramberg. Die Vernissage im Kino beginnt Freitag, 25. April, um 19 Uhr, der Film wird um 19.30 Uhr gespielt.