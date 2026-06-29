„Augenblick Kunst“ in Schramberg: Die Schönheit im rohen Beton suchen

Fine-Art-Fotograf Achim Korherr stellte im Subiaco seine Architekturfotografien vor und sprach über seinen Blick auf den Brutalismus.

Eine ganze Stunde lang steht das Stativ. Den Fernauslöser in der Hand wartet Achim Korherr, bis im richtigen Moment ein paar Passanten mit aufgespannten Regenschirmen ins Bild treten – eine Aufnahme aus fünfzig mit exakt demselben Standpunkt, die an jenem Tag auf seiner Speicherkarte landen. Was am Ende an der Wand des Subiaco-Kinos hängt, ist keiner dieser fünfzig Auslöser, sondern das, was Korherr daraus gemacht hat.

„Du machst kein Foto – du erschaffst es“: Diesen Satz, der auf den amerikanischen Fotografen Ansel Adams zurückgeht, hat der Trossinger Fine-Art-Fotograf zu seiner eigenen Arbeitsweise gemacht. Bei „Ein Augenblick Kunst im Kino“, der monatlichen Reihe von Podium Kunst und dem Subiaco, stellte er seine Architekturfotografien vor – und den Film, der dazu passt: „Der Brutalist“.

Darin liegt der Reiz

Das Format verlangt Beschränkung: ein Hauptwerk, dazu diesmal drei kleinere Arbeiten und ein Film, der dazu passt. Gerade darin liegt der Reiz – weil sich der Künstler auf ein einziges Bild festlegen muss, bleibt Zeit, ausführlich darüber zu sprechen, wie es entstanden ist und was es mit dem Film verbindet.

Begrüßt wurden die Gäste von Axel E. Heil, der an diesem Abend Podium Kunst vertrat und Korherr für die Reihe gewonnen hatte. Heil lieferte die Wortherkunft gleich mit: Sichtbeton heiße im Französischen „béton brut“, roher Beton – daher der Brutalismus. „Es sind brutalistische Gebäude, aber sie sind eigentlich nicht brutal.“

Für viele nur Abrissbeton

Sein Hauptbild des Abends, das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus am Berliner Spreebogen, ist streng genommen gar kein Brutalismus – der Bau wurde erst 2003 fertiggestellt. Für Korherr erfüllt er die Kriterien dennoch. Unter den kleineren Arbeiten: der Berliner Bierpinsel, jener Turm, der aussieht wie ein umgedrehter Rasierpinsel, und ein Kirchturm, der zeigt, dass der Stil auch im Kirchenbau ankam.

Es ist diese Haltung, die den Abend trägt – dort Schönheit zu suchen, wo viele nur Abrissbeton sehen. „In allen Städten gibt es Bauten, an denen Leute vorbeilaufen und sagen: Warum reißt man das nicht ab?“, so Korherr. Sehe man sie mit anderen Augen, sei es unfassbar, was sich herausarbeiten lasse.

Dann lief der Film – und mit ihm ein zweiter roter Faden des Abends: die Kontrolle. Über sein Bild verfügt Korherr vollständig; er bestimmt, was bleibt und was verschwindet, setzt das Licht neu, drückt dem Ort seine Sicht auf. Im Film ist diese Kontrolle umkämpft: „Der Brutalist“, gut dreieinhalb Stunden, auf 70-Millimeter-Film gedreht, mit Adrien Brody als visionärem Architekten, der dafür einen Oscar erhielt. Er erzählt vom Machtkampf zwischen dem Künstler und seinem vermögenden Mäzen.

In der Pause zog es die Gäste nach draußen: ein lauer Sommerabend vor dem Subiaco, der Himmel über der Schiltachstraße in Orange getaucht.

50 Jahre City Center

Wer nach dem Film mit diesem neuen Blickwinkel durch Schramberg geht, entdeckt Korherrs Gedanken sowie brutalistisch beeinflusste Gebäude vor der eigenen Haustür. Die neue St.-Laurentius-Kirche in Sulgen, ein markanter Kirchenbau der Sechzigerjahre, erscheint plötzlich in neuem Licht – ein Gebäude, an dem mancher achtlos vorbeigeht und das inzwischen als Kulturdenkmal unter Schutz steht.

Foto: Stadt

Und das Schramberger City Center? „Das ist eher keine mit dem Film vergleichbare Architektur“, meinte Krause trocken und lachte. Und doch wird der markante Bau im Zentrum der Talstadt in diesem Jahr 50 Jahre alt. Am Tag des offenen Denkmals, am Sonntag, 13. September, zeichnet der der Historiker und Stadtarchivar Carsten Kohlmann im Lesecafé der Mediathek die fünf Jahrzehnte des City Centers nach.