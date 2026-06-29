„Augenblick Kunst“ in Schramberg: Die Schönheit im rohen Beton suchen

Fine-Art-Fotograf Achim Korherr stellte im Subiaco seine Architekturfotografien vor und sprach über seinen Blick auf den Brutalismus.
Eine ganze Stunde lang steht das Stativ. Den Fernauslöser in der Hand wartet Achim Korherr, bis im richtigen Moment ein paar Passanten mit aufgespannten Regenschirmen ins Bild treten – eine Aufnahme aus fünfzig mit exakt demselben Standpunkt, die an jenem Tag auf seiner Speicherkarte landen. Was am Ende an der Wand des Subiaco-Kinos hängt, ist keiner dieser fünfzig Auslöser, sondern das, was Korherr daraus gemacht hat.