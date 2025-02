Der Aufzug im Stadthaus in Freudenstadt ist derzeit defekt. Die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei haben sich deshalb einen Service für die Besucher überlegt, die keine Treppen steigen können. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

„Es dauert voraussichtlich leider ein bisschen, bis das erforderliche Ersatzteil geliefert werden kann. So lange wollen wir unsere Leser, die nicht so gut zu Fuß oder auf den Rollstuhl angewiesen sind, jedoch nicht warten lassen“, sagt Kerstin Matz, Leiterin der Stadtbücherei.

Lesen Sie auch

Besucher der Stadtbücherei, die Unterstützung benötigen, um in die Bücherei zu gelangen, können sich daher zu den Bücherei-Öffnungszeiten unter Telefon 07441/89 02 55 melden. Medien können auch telefonisch, per E-Mail an stadtbuecherei@freudenstadt.de oder über die städtische Internetseite unter www.freudenstadt.de\buch vorbestellt werden.

Bücher werden nach unten gebracht

Die Bücherei-Mitarbeiterinnen bringen die ausgewählten Bücher dann zu einem vereinbarten Termin nach unten und nehmen Rückgaben entgegen.

Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14.30 bis 18 Uhr sowie dienstagvormittags von 10 bis 12 Uhr. In den Fasnetferien vom 3. bis 7. März bleibt die Bücherei geschlossen.